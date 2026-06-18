Adıyaman Belediyesi tarafından deprem sonrası başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmaları kent genelinde sürüyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında altyapısı tamamen yenilenen bölgelerde asfalt serimi devam ederken, depremden etkilenen mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaları sahada takip eden Başkan Abdurrahman Tutdere, altyapı yenileme işlemlerinin tamamlandığı alanlarda asfalt çalışmalarına hız verildiğini belirtti.

Tutdere, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, kent genelindeki yolların belirlenen program doğrultusunda yenilenmeye devam edeceğini söyledi.

Başkan Tutdere açıklamasında, ekiplerin hafta sonu ve bayram tatili gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kalkması için hizmet üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen asfalt ve yol yenileme çalışmalarının önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de devam edeceği bildirildi.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman’da devam eden altyapı, üstyapı ve belediye çalışmalarını takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.