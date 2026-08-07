Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında Adıyaman'da destek almaya hak kazanan ilk çiftin nikâhı düzenlenen törenle kıyıldı. Adıyaman İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen programa çiftin aileleri ve yakınları da katıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Gizem Akgün ile Mehmet Emin Çetin'in nikâh akdini gerçekleştirdi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, çift için dualar edildi.

Nikâh töreninin ardından evlilik cüzdanı İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından genç çifte teslim edildi.

Törende konuşan İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, aile kurumunun toplumun en güçlü temellerinden biri olduğunu belirterek, evliliğin sevgi, saygı, sadakat ve karşılıklı anlayış üzerine kurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Şavlı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesiyle maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlerin yuva kurmalarına katkı sağlamayı ve aile kurumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından program, çift ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.