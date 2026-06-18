Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, 2026 yılı sendika yetki tespit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eğitim ve bilim çalışanlarının desteğiyle sendikanın Adıyaman genelinde yetkisini yeniden perçinlediğini belirten Demir, elde edilen sonucun teşkilatın yürüttüğü çalışmaların bir karşılığı olduğunu ifade etti.

Mehmet Demir, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için sürdürülen mücadelenin 2026 yılında da karşılık bulduğunu belirtti. Eğitim çalışanlarının gösterdiği teveccühün, mayıs ayında gerçekleştirilen üye tespit çalışmalarına da yansıdığını kaydeden Demir, sendikanın eğitim çalışanları nezdindeki güçlü konumunu koruduğunu söyledi.

Adıyaman genelinde 5 bin 990 üyeye ulaştıklarını belirten Demir, yüzde 59’luk üye oranıyla yetkili sendika olduklarını ifade etti. Eğitim Bir Sen’in üye sayısının, il genelindeki diğer sendikaların toplam üye sayısından daha fazla olduğunu belirten Demir, en yakın sendikanın yaklaşık dört katı büyüklüğe ulaştıklarını kaydetti.

Açıklamasında teşkilat mensuplarına ve üyelere teşekkür eden Demir, elde edilen başarının emek, özveri ve birliktelikle kazanıldığını ifade etti. Sendikanın büyümeye ve eğitim çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğini belirten Demir, destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Mehmet Demir, açıklamasını eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek tamamladı.

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