Adıyaman Belediyesi tarafından deprem sonrası kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Kemal Paşa Caddesi ile bağlantılı 5 sokakta yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Altyapısı baştan sona yenilenen bölgede asfalt serimi, yol çizgileri ve trafik güvenliği düzenlemelerinin ardından yollar yeniden araç trafiğine açıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin 2026 yılını asfalt yılı ilan etmesinin ardından kent merkezinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yenimahalle’de bulunan yaklaşık 1.400 metre uzunluğundaki Kemal Paşa Caddesi ile bağlantılı sokaklarda kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında altyapısı tamamlanan 1100 metrelik bölümde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından üstyapı düzenlemelerine geçildi.

Asfalt ekipleri tarafından 1100 metrelik bölümde sıcak asfalt serimi tamamlanırken, yol vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiği belirtildi.

Asfalt çalışmalarının ardından Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yol çizgileri çizildi, kasis ve hız kesici uygulamaları gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı 5 sokak yeniden araç trafiğine açıldı.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman’da devam eden altyapı, ulaşım ve belediye çalışmalarını takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.

Kaynak : PERRE