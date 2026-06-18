Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göletine düşen bir dağ keçisi boğularak telef oldu. Bir süre suda çırpınan dağ keçisinin yaşam mücadelesi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti’nde meydana geldi. Gölete giren dağ keçisi bir süre sonra sudan çıkamayarak çırpınmaya başladı.

Baraj göletinin orta kesimlerine kadar sürüklendiği görülen dağ keçisi, uzun süre suda kalmasının ardından telef oldu. Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bölgede zaman zaman yaban hayvanlarının su kaynaklarına yaklaşması nedeniyle benzer olayların yaşanabildiği belirtilirken, dağ keçisinin telef olması üzüntüyle karşılandı.

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