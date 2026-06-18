Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen “Deneyimi Tasarlıyorum” yarışmasında ortaokul öğrencileri hazırladıkları deneyleri uygulamalı olarak sunarak bilgi ve becerilerini sergiledi. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmada öğrenciler, kendilerine verilen konu başlıkları doğrultusunda hazırladıkları deneyleri jüri üyelerine uygulamalı olarak sundu.

Öğretmenlerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şehit Murat Toprak Ortaokulu öğrencileri Elifnur Aydın, Alperen Aydoğdu ve Gülsena Dikmen birinci oldu. Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Betül Çelenk, Zeynep Fırat ve Emir Enes Çelenk ikinci sırada yer alırken, Mevlana Ortaokulu öğrencileri Nursima Maraş, Çınar Emir Alan ve Nida Salar üçüncü oldu.

Yarışmada derece elde eden öğrencilere teşekkür belgeleri Mehmet Can Hallaç, Lütfü Başli ve Mustafa Çiçek tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Lütfü Başli, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek organizasyonda emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve deney yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik, çeşitli faaliyetlerin ardından tamamlandı.

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