Kahta Belediyesi tarafından Kahta Meslek Yüksekokulu ulaşım güzergâhında yürütülen yol düzenleme ve iyileştirme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Yapılan çalışmalarla birlikte öğrenciler, akademik personel ve vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı oluşturuldu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, üniversite yolunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığını belirterek, eğitime yönelik yatırımlara önem verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl güzergâhın büyük bölümünün sıcak asfaltla kaplandığını hatırlatan Hallaç, bu yıl ise yolun eğimin yüksek olduğu bölümünde kapsamlı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında üniversiteye inen rampada yol genişletme işlemlerinin tamamlandığını belirten Hallaç, daha sonra kilitli parke taşı uygulamasıyla ulaşımın daha güvenli ve kullanışlı hale getirildiğini kaydetti.

Başkan Hallaç, öğrencilerin, akademik personelin ve vatandaşların güvenliğini ön planda tuttuklarını belirterek, yapılan düzenlemelerle üniversite yolunun modern ve daha kullanışlı bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Eğitime ve gençlere yönelik projelerin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Hallaç, ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ve Kahta'nın geleceğine yönelik yatırımların süreceğini dile getirdi.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte Kahta Meslek Yüksekokulu yolu daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhı olarak hizmet vermeye başladı.

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