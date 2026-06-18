Adıyaman’da buğday ekili arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 45 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında meydana geldi. Yakılan anızdan çıkan yangın, çevrede bulunan henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasına sıçradı.
Kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yaklaşık 45 dönümlük buğday ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detayların belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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