Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman ve anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın, Besni ilçesine bağlı Yelbastı ile Karaağaç köyleri arasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına müdahale için Besni Belediyesi itfaiye ekipleri ile araçlarının yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, Adıyaman, Gölbaşı, Kahramanmaraş ve Gaziantep Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile UMKE ekipleri bölgede görev aldı.

Ekipler, karadan yürüttükleri çalışmalarla birlikte iki helikopterin havadan yaptığı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından alevler söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kaynak : PERRE