Adıyaman'da yol verme meselesi nedeniyle iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kahta-Narince kara yolunda yaşanan olayda bir sürücünün aracıyla yolu kapatarak diğer aracın önünü kestiği, yaşanan gerginliğin ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

Olay, Kahta-Narince kara yolunda Nissibi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, taraflardan birinin aracını yolun ortasında durdurarak diğer otomobilin önünü kesmesiyle farklı bir boyuta ulaştı.

Araçtan inen sürücü ile yanında bulunan kişiler, diğer aracın bulunduğu noktaya giderek tepki gösterdi. O sırada ailesiyle birlikte seyahat eden sürücü ve araçta bulunanlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, yolu kapatan araçtan inen bir kadının kayıt yapan sürücünün bulunduğu aracın yanına gelerek video çekimini engellemeye çalıştığı ve sürücüye saldırmak istediği anlar da yer aldı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.