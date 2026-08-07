Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde, Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele programı düzenlendi. Program kapsamında çocuklara bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılığının yol açabileceği olumsuzluklara dikkat çekilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemi anlatıldı. Program boyunca öğrencilerin soruları da cevaplandırılırken, bağımlılıkla mücadelede erken yaşta bilinç oluşturmanın önemine vurgu yapıldı.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat, Adıyaman Müftülüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında merkez camilerindeki Yaz Kur'an Kursları'na devam eden çocuklara bağımlılık konusunda eğitim verdiklerini belirtti.

Polat, "Adıyaman Müftülüğü ile iş birliği içerisinde Adıyaman merkez camilerinde Kur'an kursuna gelen çocuklarımıza bizler de bağımlılık eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın hayata daha güzel hazırlanmaları için hem manevi yönden hem mahremiyet yönünden hem de bağımlılık yönünden sosyal yaşam yönünden güçlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı ise Yaz Kur'an Kursları'nda verilen eğitimlerin çocukların geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, özellikle dijital bağımlılığın günümüzde çocukların karşı karşıya olduğu önemli risklerden biri olduğunu söyledi.

Şavlı, "Yaz Kur'an Kursları'ndaki yavrularımızı bağımlılık konusunda bilinçlendirmek, bu anlamda Allah korusun ileride herhangi bir hataya düşmelerini önlemek amacıyla yapılan bu çalışmalar bizler için çok önemli. Özellikle günümüzde çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı önemli risklerden biri dijital ve teknolojik bağımlılıktır. Bu çalışmalar, çocuklarımızın zamanlarını daha verimli kullanmalarına ve bağımlılıktan uzak durmalarına katkı sağlayacaktır." dedi.