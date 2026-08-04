MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Adıyaman İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde teslim edilen sosyal ve afet konutlarının ödeme koşullarına ilişkin vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdi. Kongre öncesinde MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın hak sahiplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları kendisine ilettiğini belirten Fendoğlu, sosyal konut taksitlerinin dar gelirli vatandaşlar için önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşınacağını söyleyen Fendoğlu, talepleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını değerlendiren Fendoğlu, devletin kısa sürede büyük bir konut seferberliği gerçekleştirdiğini belirterek yüz binlerce konutun yapımının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Sosyal konutların ödeme planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fendoğlu, yaklaşık 4 milyon 800 bin lira bedelle teslim edilen bazı konutlarda aylık taksitlerin 17 bin lira seviyesine ulaştığını, bu tutarın birçok hak sahibinin maaşıyla neredeyse aynı seviyede olduğunu ifade etti.

Fendoğlu, sosyal konut taksitlerinin vatandaşların ödeme gücüne uygun hale getirilmesi gerektiğini belirterek, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getireceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek çözüm arayacaklarını söyledi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın da kongre öncesinde vatandaşlardan gelen talepleri Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na aktardığı belirtildi. Görüşmede sosyal konut taksitleri, ödeme koşulları ve hak sahiplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ele alınırken, kongre partililerin ve vatandaşların katılımıyla tamamlandı.