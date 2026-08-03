Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çataltepe Köyü'nde yürütülen BSK sıcak asfalt çalışmaları program doğrultusunda devam ediyor. Bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalarda önemli bir aşama geride bırakıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede planlanan 42 kilometrelik BSK sıcak asfalt programının 38 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan güzergâhlarda ise ekipler çalışmalarını yoğun mesaiyle sürdürüyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Program kapsamında kalan bölümlerin de planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.