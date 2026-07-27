Gölbaşı Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen sağlık hizmetleriyle Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterleri yerine getirerek "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı. Hastanede gebelikten doğum sonrasına kadar sunulan hizmetlerin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar, bu unvanla tescillendi.

Sağlık Bakanlığının "Anne Dostu Hastane" kriterleri kapsamında yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan Gölbaşı Devlet Hastanesi, anne adaylarına güvenli, saygılı, destekleyici ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları arasında yer aldı.

Hastanede doğum hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla fiziki koşullar iyileştirilirken, sağlık personeline yönelik eğitimler ve hasta odaklı uygulamalar da hayata geçirildi.

Anne adaylarının mahremiyetinin korunması, normal doğumun desteklenmesi, doğum sürecinde anneye fiziksel ve duygusal destek verilmesi ile anne ve bebek arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik uygulamalar titizlikle sürdürülüyor.

Doğum sonrası anne sütü ve emzirmenin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların da hastanede etkin şekilde devam ettiği belirtildi.