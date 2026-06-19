AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında sanayi temsilcileri, çalışanlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasını ziyaret eden Şan, üretim faaliyetleri hakkında bilgi alırken ilçe merkezinde de vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.

Programına Kahta Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan B&H Tekstil’i ziyaret ederek başlayan Milletvekili Şan, firma yetkilileriyle görüşerek işletmenin çalışmaları ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında çalışanlarla da bir araya gelen Şan, işçilere kolaylıklar dileyerek üretime katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kahta’daki temaslarını ilçe merkezinde sürdüren Milletvekili Şan, vatandaşlarla buluşarak talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde ilçe genelinde devam eden çalışmalar, ihtiyaçlar ve vatandaşların gündemindeki konular ele alındı.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Milletvekili İshak Şan, vatandaşlarla doğrudan temas kurmayı önemsediklerini belirterek, iletilen taleplerin ilgili kurumlara aktarılması ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kahta’daki ziyaret programı boyunca sanayi üretimi, istihdam ve vatandaşların beklentileri üzerine görüşmeler gerçekleştiren Şan, ilçedeki temaslarını tamamladı.

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