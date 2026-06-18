Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Halkın Makamı uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi paylaşılırken, vatandaşların beklentileri ve çözüm bekleyen konular da değerlendirildi.

Kahta Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Başkan Mehmet Can Hallaç, Halkın Makamı’nda vatandaşlarla birebir görüşerek iletilen talepleri not aldı. Görüşmeler sırasında belediye tarafından yürütülen hizmetler ve planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Vatandaşların istek ve önerilerinin ele alındığı buluşmalarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, ilçenin ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular gündeme geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Hallaç, Halkın Makamı uygulamasını vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Hallaç, belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Hallaç, Kahta’nın gelişimi için istişare kültürünü sürdürmeye önem verdiklerini kaydetti.

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