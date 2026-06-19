Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı ile birlikte Şeyhbaba Mahallesi’nde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. Kademe öğrencileri ile Mevlana Ortaokulu’nda eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Hallaç, eğitimciler ve velilerle de bir araya gelerek özel bireylerin eğitim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Şeyhbaba Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Mehmet Can Hallaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin etkinliklerine eşlik eden heyet, çocukların eğitim süreçleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Ziyaret boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Hallaç ve beraberindekiler, çocukların mutluluğuna ortak olurken okulda samimi görüntüler yaşandı.

Program kapsamında Mevlana Ortaokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Nuran Tandoğan için de sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Hallaç’ın katılımıyla düzenlenen kutlamada Tandoğan’a doğum günü sürprizi yapıldı.

Öğretmen Nuran Tandoğan, hazırlanan sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Hallaç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, özel bireylerin toplumun en değerli emanetleri olduğunu belirterek, onların mutluluğu ve gelişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Hallaç, “Özel ihtiyaçlı evlatlarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, yaptığımız hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Öğretmeni Nuran Tandoğan’ın doğum gününü de kutlayan Hallaç, eğitime sunduğu katkılar nedeniyle öğretmene teşekkür ederek yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı dileğinde bulundu.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılanan ziyaretin, özel bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunduğu belirtildi.

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