Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, Kahta-Adıyaman Karayolu’nun 4. kilometresinde bulunan sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Polat yönetimindeki 02 KC 084 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Motor bölümünden yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmasına destek verdi.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluşurken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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