Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz, katıldığı bilgi yarışmasında kazandığı ödülü Gazze'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlayarak takdir topladı.

TPAO Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz, "Ufka Yolculuk" yarışmasında gösterdiği başarıyla Kahta ilçe genelinde 14. oldu. Yarışmadan kazandığı 1.000 TL'lik ödülü kendi ihtiyaçları için kullanmak yerine Gazze'deki çocuklara göndermeyi tercih etti.

Gazze'de yaşananları televizyondan takip ettiğini belirten Ebubekir Eren Şaşmaz, oradaki çocukların yaşadığı zorluklardan etkilendiğini söyledi. Küçük öğrenci, ödülünü bağışlayarak ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sunmak istediğini ifade etti.

TPAO Atatürk İlkokulu Müdürü Mehmet Reşat Şahin ise öğrencilerinin davranışının örnek olduğunu belirterek, Ebubekir Eren Şaşmaz'ın hem başarısıyla hem de gösterdiği duyarlılıkla gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği bağış, ilçe genelinde takdirle karşılandı.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman'da yaşanan örnek davranışları ve eğitim alanındaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.