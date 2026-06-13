Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta ilçesindeki programları kapsamında Kahta Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hallaç, ilçede yürütülen belediye hizmetleri, devam eden projeler ve planlanan yatırımlarla ilgili Vali Küçük'e bilgi verdi. Görüşmede, Kahta'nın gelişimine yönelik çalışmalar ve belediyenin hizmet alanlarında yürütülen projeler değerlendirildi.

Vali Küçük, Gençlerle Bir Araya Geldi

Vali Küçük, belediye ziyaretinin ardından Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi'nde gençlerle buluştu.

Gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden Küçük, eğitim, kariyer planlaması ve kişisel gelişim konularında tavsiyelerde bulundu. Gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Küçük, başarıya ulaşmanın yolunun bilgi, birikim ve sürekli gelişimden geçtiğini ifade etti.

Gençlerin Görüşlerini Dinledi

Programda gençlerin talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Vali Küçük, her alanda kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Gençlere başarı dileklerinde bulunan Vali Küçük, kamu kurumlarının gençlerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE