Adıyaman Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğunda Avustralya ile oynayacağı karşılaşma için dev ekran organizasyonu düzenleyecek. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, futbolseverler milli maç heyecanını hep birlikte yaşayacak. 14 Haziran Pazar günü düzenlenecek organizasyon kapsamında, maçı izlemeye gelen vatandaşlara simit, çay ve peynirden oluşan kahvaltı ikramı yapılacak. Katılımcılar, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini dev ekrandan takip etme imkanı bulacak.

Milli Takıma Destek Çağrısı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir mücadeleye çıkacağını belirten Tutdere, Adıyamanlıları milli coşkuyu birlikte yaşamaya çağırdı.

Kahvaltı İkramı Yapılacak

Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 06.00'da kahvaltı ikramıyla başlayacak. Ardından saat 07.00'de Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak : PERRE