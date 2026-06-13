Prof. Dr. Özvar'ın Akademik ve Fikri Birikimi Konuşuldu

Program, Yükseköğretimurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda söz alan akademisyenler, Prof. Dr. Sabri Orman'ın iktisat, medeniyet düşüncesi ve sosyal bilimler alanındaki çalışmalarını değerlendirerek, akademik hayat boyunca ortaya koyduğu eserlerin önemine dikkat çekti.

Konuşmacılar, Orman'ın yalnızca üniversite kürsülerinde değil, düşünce hayatında da iz bırakan isimlerden biri olduğunu belirtti.

Yoğun Katılım Sağlandı

Anma programına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Aksoy, üniversite yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, Prof. Dr. Sabri Orman'ın ilim dünyasına sunduğu katkıların yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve akademik çevrelerde bıraktığı etkinin de uzun yıllar hatırlanacağını ifade etti.

Programın organizasyonu, Prof. Dr. Sabri Orman'ın yeğeni İhsan Orman ile Adalı Hiniç Derneği Başkanı Hüseyin Teke tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, merhum akademisyenin çalışma disiplini, insan ilişkileri ve bilimsel yaklaşımına ilişkin hatıralar paylaşıldı.

Konuşmalarda, Prof. Dr. Sabri Orman'ın farklı kuşaklardan akademisyen ve öğrencilere yol gösteren yönünün öne çıktığı vurgulandı.

Duygusal anların yaşandığı programın sonunda Prof. Dr. Sabri Orman için dua edildi. Katılımcılar, geride bıraktığı eserlerin ve fikirlerinin gelecek nesillere ışık tutmaya devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik, organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE