İstanbul'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında kura çekimi bugün saat 14.00'te başlayacak. Üç gün sürecek çekilişle toplam 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek.

Projeye en yoğun başvuru İstanbul'dan yapılırken, kentte 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuruda bulundu. İstanbul için belirlenen hane halkı aylık net gelir sınırı 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lira olarak açıklandı.

Kura çekiminin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildiği bildirildi. Törene, Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum'un katılımının beklendiği ifade edildi.

Projede yer alan konutların 1+1 ve 2+1 tipinde olacağı, satışların yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle gerçekleştirileceği belirtildi. Aylık taksitlerin 7 bin 313 liradan başladığı, taksit tutarlarının memur maaş artış oranına bağlı olarak her 6 ayda bir güncelleneceği kaydedildi.

Açıklanan ödeme planına göre, 55 metrekarelik 1+1 konutların 195 bin lira peşinat ve 7 bin 313 lira taksitle; 65 metrekarelik 2+1 konutların 245 bin lira peşinat ve 9 bin 188 lira taksitle; 80 metrekarelik 2+1 konutların ise 295 bin lira peşinat ve 11 bin 63 lira taksitle satışa sunulacağı bildirildi.

Kura çekiminin 27 Nisan'da tamamlanacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Vatandaşların süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebileceği ifade edildi.

