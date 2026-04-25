Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren birkaç gün daha etkili olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.
26 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 13/20 derece
Besni 11/ 16 derece
Çelikhan 10/18 derece
Gerger 12/10 derece
Gölbaşı 11/20derece
Kahta 13/21 derece
Samsat 13/21 derece
Sincik 10/ 15 derece
Tut 13/17 derece
27 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 12/ 21 derece
Besni 10/ 18 derece
Çelikhan 8/19 derece
Gerger 10/20 derece
Gölbaşı 9/22 derece
Kahta12/21 derece
Samsat 11/21 derece
Sincik 8/ 12 derece
Tut 11/19 derece
Kaynak : PERRE