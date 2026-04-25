Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren birkaç gün daha etkili olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.

26 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 13/20 derece

Besni 11/ 16 derece

Çelikhan 10/18 derece

Gerger 12/10 derece

Gölbaşı 11/20derece

Kahta 13/21 derece

Samsat 13/21 derece

Sincik 10/ 15 derece

Tut 13/17 derece

27 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 12/ 21 derece

Besni 10/ 18 derece

Çelikhan 8/19 derece

Gerger 10/20 derece

Gölbaşı 9/22 derece

Kahta12/21 derece

Samsat 11/21 derece

Sincik 8/ 12 derece

Tut 11/19 derece

Kaynak : PERRE