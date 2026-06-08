Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve ilçelerine ilişkin 8-9 Haziran tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre, 8 Haziran Pazartesi günü kent genelinde az bulutlu hava hakim olacak. Adıyaman merkezde en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece olması bekleniyor.

9 Haziran Salı günü ise hava durumunun değişeceği ve gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Merkezde en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın ise 35 derece olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre ilçelerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

8 Haziran Pazartesi

Besni: 21 / 31 derece

Çelikhan: 13 / 30 derece

Gerger: 21 / 33 derece

Gölbaşı: 15 / 29 derece

Kahta: 18 / 32 derece

Samsat: 20 / 35 derece

Sincik: 17 / 28 derece

Tut: 19 / 32 derece

9 Haziran Salı

Besni: 21 / 31 derece

Çelikhan: 14 / 30 derece

Gerger: 22 / 34 derece

Gölbaşı: 15 / 30 derece

Kahta: 19 / 32 derece

Samsat: 21 / 35 derece

Sincik: 18 / 29 derece

Tut: 20 / 32 derece

Kaynak : PERRE