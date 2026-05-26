Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Bu hafta sonu ve 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bayram süresince, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde yer yer altında seyretmesi bekleniyor.Arife ve Kurban Bayramı süresince beklenen hava durumu şöyle:

Arife ve Bayram Süresince Beklenen Hava Durumu

Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülke genelinin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak Çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (30.05.2026 Cumartesi): Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.ANKARA: Arife günü çok bulutlu ve bayram süresince sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Bayramda 3 Büyükşehrin Hava Durumu

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı: 9 ila 11 / 22 ila 24,

Çarşamba: 11 ila 13 / 23 ila 24,

Perşembe: 10 ila 12 / 19 ila 21,

Cuma: 10 ila 12 /18 ila 20,

Cumartesi: 9 ila 11 / 18 ila 20

İSTANBUL: Bayramın 2. ve 3. günleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı: 14 ila 16 / 23 ila 25,

Çarşamba: 13 ila 15/ 20 ila 22,

Perşembe: 15 ila 17 / 19 ila 21,

Cuma: 14 ila 16 /18 ila 20,

Cumartesi: 13 ila 15 / 18 ila 20

İZMİR: Arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu

En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Salı: 14 ila 16 / 28 ila 30,

Çarşamba: 16 ila 18 / 27 ila 29,

Perşembe: 16 ila 18 / 23 ila 25,

Cuma: 15 ila 17 /21 ila 23,

Cumartesi: 13 ila 15 / 21 ila 23

