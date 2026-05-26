Adıyaman'da Besni Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Göktaş ve AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertük ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnaflarla tek tek görüşen heyet, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının verildiği ziyaretlerde, vatandaşlarla da bayramlaşma gerçekleştirildi. İlçede bayramın huzur ve kardeşlik içinde geçmesi temenni edildi.

