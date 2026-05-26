Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajı şu şekilde;

'Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamd ü senalar olsun.

İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinç ile buluşturmakla kalmaz kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hz. İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hz. İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hz. Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır.

Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac; içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahî bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevî ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur.

Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlar ile mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür.

Cenabı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor; gönlünü rıza-i ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.'

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE