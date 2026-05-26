Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Alsan, bayramların toplumun ortak vicdanını ve dayanışma ruhunu güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.

'KURBAN BAYRAMI PAYLAŞMANIN EN KIYMETLİ ZAMANLARINDANDIR'

Bayramların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli zamanlar olduğuna dikkat çeken Alsan, Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve gönül bağlarının kuvvetlenmesine vesile olduğunu belirtti.

Alsan açıklamasında, 'Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönül köprüleri kurmanın en kıymetli zamanlarından biridir. Büyüklerimizin hatırlandığı, çocuklarımızın sevindirildiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği bu müstesna günlerin manevi iklimini hep birlikte yaşamalıyız' ifadelerini kullandı.

'BAYRAMLAR KARDEŞLİK HUKUKUNU GÜÇLENDİRİR'

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Alsan, bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı ve kardeşlik hukukunun yeniden güç kazandığı özel günler olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Alsan, bayramların toplumun ortak değerlerini güçlendirdiğini kaydetti.

ADIYAMANLILARIN BAYRAMINI KUTLADI

Emircan Ahmet Alsan, mesajının sonunda başta Adıyamanlı vatandaşlar olmak üzere tüm milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Alsan açıklamasını, 'Başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE