Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adıyaman'ın Besni ilçesinde hazırlıklar sürerken, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan yayımladığı mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Alkan, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin güç kazandığı özel günler arasında yer aldığını belirterek, bayramların toplumsal birlikteliği pekiştiren önemli değerler olduğuna dikkat çekti. Mesajında bayramın manevi yönüne vurgu yapan Alkan, Hazreti İbrahim'in sadakati, Hazreti İsmail'in teslimiyeti ve Hz. Hacer'in fedakârlığının bu mübarek günlerde yeniden hatırlandığını ifade etti. Kurban ibadetinin fedakârlığın ve Allah'a yakınlaşmanın simgesi olduğunu kaydeden Başkan Alkan, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün de bayramlarla birlikte daha da güçlendiğini belirtti.

Bayram Boyunca Ekipler Sahada Olacak

Besni Belediyesi'nin Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Alkan, kurban kesim alanlarında gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Temizlik, zabıta, veterinerlik ve fen işleri ekiplerinin bayram boyunca görev başında olacağını kaydeden Alkan, vatandaşlardan çevre temizliği ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Alkan, 'Hemşehrilerimizin bayramı huzur içinde geçirebilmesi için tüm önlemlerimizi aldık. Besni'mizde her zaman olduğu gibi bu bayramda da örnek bir dayanışma ve düzen ortamının oluşacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'Bayramın Huzur ve Bereket Getirmesini Diliyorum'

Mesajının sonunda tüm Besnililerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Alkan, çocukların neşeyle koştuğu, büyüklerin hürmet gördüğü, sevgi ve muhabbetin hâkim olduğu bir bayram temennisinde bulundu.

Alkan, 'Kurban Bayramı'nın Besni'mize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum' dedi.

