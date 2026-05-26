Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Kaymakamlık koordinesinde METEM Konferans Salonu'nda İlçe İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarlar tarafından mahalle ve köylerin talep, öneri ve ihtiyaçları dile getirilirken, ilçede devam eden çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı istişare ve görüş alışverişi içerisinde geçen toplantıda, iletilen konuların ilgili kurumlarla koordinasyon halinde takip edilerek gerekli çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

