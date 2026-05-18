Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı, 6 Şubat Asrın Felaketi sonrasında ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafın iş yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan konteyner çarşılara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, son 6 ay içerisinde yürütülen detaylı çalışmalar neticesinde bazı konteynerlerin aktif olarak kullanılmadığının tespit edildiği belirtilirken, sadece depo olarak kullanılan, yeni bir iş yerine taşınan, herhangi bir ticari faaliyette bulunmayan ve konteynerini üçüncü kişilere kiraya veren vatandaşlara ait konteynerlerin bayram sonrasında toplanmasına başlanacağı ifade edildi.

Kaymakamlık açıklamasında, konteynerlerde ticari faaliyetlerini aktif olarak sürdüren esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamamasının temel öncelik olduğu vurgulanarak, yapılacak işlemlerin yalnızca kullanılmayan konteynerlere yönelik olacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, haksız rekabetin önlenmesi ve atıl durumdaki konteynerlerin kaldırılması amacıyla yürütülecek çalışmalarda vatandaşların hassasiyet göstermesi ve görevlilere yardımcı olmalarının beklendiği bildirildi.

