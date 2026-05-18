Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Kadir Algın, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül ve İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman ile birlikte Gölbaşı Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Kaymakam Allgın, öğrencilerle sohbet ederek yaklaşan sınav süreci öncesinde başarı dileklerinde bulundu. Öğrencilere moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik tavsiyeler verildi.

Programın devamında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Allgın, eğitim sürecine ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

Okulun genel durumu hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun'dan bilgi alan Algın, eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

