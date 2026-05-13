Adıyaman Gölbaşı Kaymakam Kadir Algın, ilçede yapımı devam eden fen lisesi inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ve ilgili kurum amirleri yapımı süren yeni fen lisesi inşaat alanını ziyaret etti. Erdemoğlu ailesi tarafından yapımı üstlenilen 16 sınıflı fen lisesi projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Algın, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında eğitim yatırımlarının önemine dikkat çeken Kaymakam Algın, Fen Lisesi'nin ilçeye kazandırılmasının nitelikli eğitimin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.