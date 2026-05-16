İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 16 kilometrelik güzergah sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kırsal ulaşım altyapısı güçlendirildi

Yapılan çalışmalarla bölgedeki ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve modern hale getirildiği belirtildi.

Köylerden geçen güzergah boyunca gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım standardının yükseltildiği, aynı zamanda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamına da katkı sağlandığı ifade edildi.

Bağlantı yolları da tamamlandı

BSK sıcak asfalt çalışmasının yalnızca ana güzergahla sınırlı kalmadığı, bağlantı yollarının da proje kapsamında tamamlandığı kaydedildi.

Yetkililer, kırsal mahalle ve köylerde ulaşımın daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik altyapı yatırımlarının sürdüğünü bildirdi. Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : PERRE