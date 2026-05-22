Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Gölbaşı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Program kapsamında ilk olarak ilçe esnafını ziyaret eden Vali Küçük, iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Küçük, ilçenin ekonomik yapısı, ticari faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Küçük, esnafa bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Küçük, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik görev yapan emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Küçük, programı kapsamında yapımı devam eden Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası inşaat alanında da incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Küçük, tamamlandığında modern yapısıyla çiftçilere ve üreticilere daha etkin hizmet sunacak binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Küçük, jandarma personelinden sorumluluk sahasındaki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Vali Küçük, görev yapan personele çalışmalarında başarılar dileyerek kolaylıklar temennisinde bulundu.

Programın son bölümünde Yenikent Mahallesi'nde yapımı devam eden rezerv alan şantiyesini ziyaret eden Vali Küçük, incelemelerde bulundu. 728 konut ve 80 iş yerinin inşa edildiği projede örnek daireyi de gezen Vali Küçük, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Küçük'ün Gölbaşı ilçesindeki ziyaret programı çeşitli temas ve incelemelerle tamamlandı.

