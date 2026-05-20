Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Gölbaşı Kaymakamlığı'nın katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünden başladı.
Meşaleler eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar coşkulu bir şekilde devam etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gençler, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı.
Kaynak: Perre Haber Ajansı