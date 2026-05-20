EFL'den yapılan açıklamada, bağımsız disiplin komisyonunun Southampton kulübünün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz şekilde izlenmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin birden fazla yönetmelik ihlalini kabul etmesi üzerine yaptırım kararı verdiği bildirildi. Açıklamada, kulübün yalnızca mevcut play-off sürecinden çıkarılmadığı, aynı zamanda 2026/27 Championship sezonuna 4 puan silme cezasıyla başlayacağı kaydedildi.

Hull City'nin Wembley yolunda rakip Middlesbrough oldu

Karar doğrultusunda, play-off yarı finalinde Southampton'a elenen Middlesbrough yeniden organizasyona dahil edildi. Böylece Premier League'e yükselme mücadelesinin finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek.

Finalin 23 Mayıs Cumartesi günü oynanmasının planlandığı, başlama saatine ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İngiliz futbolunda 'casusluk' krizi

İngiliz futbolunda büyük yankı uyandıran olayda, Southampton personelinin rakip takımların antrenmanlarını gizlice gözlemlediği ve görüntü kaydı aldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında kulübün disiplin ihlallerini kabul etmesiyle birlikte ağır yaptırım kararı alındı.

Kararın, İngiliz futbolunda sportif etik ve fair-play tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı değerlendirilirken, Premier League'e yükselme hedefi bulunan Southampton açısından ciddi sportif ve ekonomik sonuçlar doğuracağı ifade ediliyor.

2022 yılında Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City ise yaşanan bu gelişmeyle Premier League yolunda farklı bir rakiple karşı karşıya gelecek. İngiliz futbolunda ender görülen bu tür bir disiplin yaptırımı, play-off finali öncesinde tüm dengeleri değiştirdi.

