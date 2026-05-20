Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya paylaşımına göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1,74 TL zam bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu aşamada bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları brent petrol, döviz kuru ve ürün maliyetlerine göre şekillenmeye devam ederken, özellikle Adıyaman'da motorin kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni artış beklentisi dikkat çekti.
Adıyaman'da da zam sonrası fiyatların yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Adıyaman güncel akaryakıt fiyatları
Benzin: 67,16 TL
Motorin: 69,77 TL
LPG: 34,34 TL
Bazı büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,16 TL
Motorin: 69,77 TL
LPG: 34,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,16 TL
Motorin: 69,77 TL
LPG: 34,34 TL
Ankara
Benzin: 67,16 TL
Motorin: 69,77 TL
LPG: 34,34 TL
İzmir
Benzin: 67,16 TL
Motorin: 69,77 TL
LPG: 34,34 TL
Motorine beklenen zammın pompaya yansıması halinde, Adıyaman dahil tüm illerde fiyat tabelalarının yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Kaynak : PERRE