Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya paylaşımına göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1,74 TL zam bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu aşamada bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları brent petrol, döviz kuru ve ürün maliyetlerine göre şekillenmeye devam ederken, özellikle Adıyaman'da motorin kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni artış beklentisi dikkat çekti.

Adıyaman'da da zam sonrası fiyatların yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Adıyaman güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,16 TL

Motorin: 69,77 TL

LPG: 34,34 TL

Bazı büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,16 TL

Motorin: 69,77 TL

LPG: 34,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,16 TL

Motorin: 69,77 TL

LPG: 34,34 TL

Ankara

Benzin: 67,16 TL

Motorin: 69,77 TL

LPG: 34,34 TL

İzmir

Benzin: 67,16 TL

Motorin: 69,77 TL

LPG: 34,34 TL

Motorine beklenen zammın pompaya yansıması halinde, Adıyaman dahil tüm illerde fiyat tabelalarının yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE