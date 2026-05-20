Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,475 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.16. 20 Mayıs 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -0.31 düşüş gösterdi.
İşte 20 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
ALTIN (TL/GR)
6.561,92
22 Ayar Bilezik
5.970,15
Altın (ONS)
4.482,26
Cumhuriyet Altını
42.641,00
Yarım Altın
21.386,00
Çeyrek Altın
13 Mayıs Canlı Altın Fiyatları, Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar?
İçeriği Görüntüle
10.693,00
Ata Altın
43.700,56
Tam Altın
42.376,30
Has Altın
6.529,11
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı