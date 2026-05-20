Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,475 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.16. 20 Mayıs 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -0.31 düşüş gösterdi.

İşte 20 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

6.561,92

22 Ayar Bilezik

5.970,15

Altın (ONS)

4.482,26

Cumhuriyet Altını

42.641,00

Yarım Altın

21.386,00

Çeyrek Altın

10.693,00

Ata Altın

43.700,56

Tam Altın

42.376,30

Has Altın

6.529,11

Kaynak : PERRE