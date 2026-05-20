Yazılı açıklama yapan Anaç, 2025 yılında Adıyaman tütününün kilogram fiyatının 230 TL'den alındığını, bu yıl ise Ege merkezli tütün firmalarının ziraat odalarına yüzde 13'lük artışla 260 TL'lik teklif sunduğunu belirtti. Üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını öne süren Anaç, teklif edilen fiyatın üreticinin emeğini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

Anaç, 'Girdilerin ciddi şekilde arttığı bir dönemde yapılan bu artış, üreticiyi desteklemek değil üretimden koparmak anlamına gelir. Mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetleri üreticinin yükünü her geçen gün artırırken, tütüne yapılan sınırlı artış çiftçiyi ekonomik olarak daha da zor durumda bırakmaktadır' dedi.

'Çiftçi üretim değil borç üretiyor'

Adıyamanlı üreticinin ağır ekonomik koşullar altında üretim yapmaya çalıştığını savunan Anaç, birçok çiftçinin üretim sürecini borçlanarak sürdürdüğünü kaydetti.

'Bugün çiftçi üretim yapmıyor, adeta borç üretiyor' diyen Anaç, üreticinin girdi maliyetlerini karşılamakta zorlandığını ve emeğinin karşılığını alamadığını ileri sürdü. Teklif edilen fiyatın ne üretim maliyetlerini karşılayabileceğini ne de üreticinin geçimini sağlayabileceğini savunan Anaç, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

'Bölgesel ayrımcılık' iddiası

Anaç, benzer kaliteye sahip tütünün Ege Bölgesi'nde daha yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu öne sürerek, Adıyamanlı üreticilere daha düşük fiyat teklif edilmesini eleştirdi. Bu durumun üreticiler arasında adaletsizlik yarattığını savunan Anaç, 'Aynı emeğe farklı değer biçiliyorsa burada ciddi bir sorun vardır' değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat odalarına eleştiri

Açıklamasında ziraat odalarına da çağrıda bulunan Anaç, üreticilerin haklarını savunması gereken kurumların daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. 'Çiftçinin hakkını savunması gereken kurumların bu süreçte nasıl bir tutum alacağı önemlidir' diyen Anaç, üreticilerin beklentilerinin güçlü şekilde dile getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümete çağrı

DEVA Partisi olarak hükümete çağrıda bulunan Anaç, tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Anaç, üreticilerin şirketlerin belirlediği koşullara mahkûm edilmemesi gerektiğini belirterek, teklif edilen fiyatların üretim maliyetleri ve insanca yaşam koşulları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Adıyaman'da tütünün yalnızca bir tarımsal ürün değil, binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Anaç, üreticinin desteklenmemesi halinde tarımsal üretimin zarar göreceğini ifade etti.

