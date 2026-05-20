Mehmet Küçük, yaptığı açıklamada, 'KOSGEB'den herkese faizsiz 750 bin TL destek', 'e-Devlet üzerinden hemen başvur', 'uygunluğunu sorgula' gibi başlıklarla dolaşıma sokulan içeriklerin büyük bölümünün dolandırıcılık amacı taşıdığına dikkat çekti.

Özellikle işletme sahipleri, esnaf ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin hedef alındığını belirten Küçük, resmî kurumların vatandaşlardan IBAN'a para gönderilmesini, kart bilgisi paylaşılmasını ya da kaynağı belirsiz bağlantılara tıklanmasını talep etmeyeceğini vurguladı.

Küçük, kısa sürede karar vermeye zorlayan mesajların dolandırıcılık girişimlerinin önemli işaretlerinden biri olduğuna işaret ederek, 'Ön onay çıktı', 'hemen başvur', 'son 2 saat' gibi acele ettiren ifadelerin genellikle tuzak niteliğinde olduğunu belirtti.

'Resmî kanallar dışındaki bilgilere itibar etmeyin'

KOSGEB desteklerine ilişkin duyuruların yalnızca kurumun resmî internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden yapıldığını hatırlatan Küçük, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

'Kaynağı belirsiz linklere tıklamayınız, TC kimlik numarası, banka bilgileri ve şifrelerinizi paylaşmayınız, tarafınıza ulaşan mesajları muhasebeciniz ya da ilgili resmî kurumlar aracılığıyla mutlaka teyit ediniz.'

Dijital ortamda bilgi kirliliğinin giderek arttığına dikkat çeken Küçük, dikkatsizlik nedeniyle mağduriyet yaşanabileceğini belirterek, dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE