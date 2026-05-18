Spot altın enflasyon korkusunun yarattığı faiz baskısı ile 4540 dolara gerileyerek 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ancak daha sonra yatırımcıların tepki alımları ile yükselişe geçen altın fiyatları saat 08:00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 4542 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın aynı dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 6654 TL seviyesinde işlem görüyor.

İşte 18 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN (TL/GR)

6.661,87

22 Ayar Bilezik

6.059,32

Altın (ONS)

4.547,90

Cumhuriyet Altını

43.282,00

Yarım Altın

21.707,00

Çeyrek Altın

10.854,00

Ata Altın

43.984,42

Tam Altın

42.651,56

Has Altın

6.628,56

Kaynak : PERRE