Antalya'da gerçekleştirilen WAKO Dünya Kupası Turkish Open organizasyonunda mücadele eden Adıyamanlı sporcu Ecrin Yaşar, önemli bir başarıya imza attı. Yıldızlar Kick Light 42 kilogram kategorisinde yarışan genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak dünya kupası şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Adıyamanlılar Vakfı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen başarının kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtilerek, 'Adıyamanlı hemşehrimiz Ecrin Yaşar'ı elde ettiği önemli başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Sporcumuz, ülkemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşatmıştır' ifadelerine yer verildi.

Erdal Güneş Akademi Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren başarılı sporcunun elde ettiği derecenin gençlere ilham kaynağı olacağı vurgulanan açıklamada, Ecrin Yaşar'a başarılarının devamı dilendi.

Açıklamada ayrıca, genç sporcunun başarısında emeği bulunan ailesi, antrenörleri ve katkı sunan herkese teşekkür edilerek tebrik mesajı iletildi.

