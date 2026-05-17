19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yıldız kız ve erkek hentbol müsabakaları düzenlendi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 25 sporcu katıldı. Genç sporcular, karşılaşmalar boyunca ortaya koydukları mücadele, takım oyunu ve performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Heyecan dolu geçen müsabakalarda sporcular hem bireysel yeteneklerini sergileme hem de takım ruhunu sahaya yansıtma fırsatı buldu. Fair-play ruhu içerisinde geçen karşılaşmalar centilmence tamamlandı.

Veliler ve sporseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Gençlerin enerjisi ve azmi organizasyona ayrı bir coşku kattı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen hentbol müsabakalarının, gençlerin spora olan ilgisini artırmasının yanı sıra birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiği belirtildi.

