Canlı müzikten doğa yürüyüşlerine kadar birçok etkinliğin yer alacağı organizasyona vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kızılin Kanyonları Bahar Şenlikleri, yarın Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü'nde gerçekleştirilecek. Sabah saat 09.00'da başlayacak etkinliklerde canlı müzik, DJ performansı, Harfane Grubu konseri, doğa yürüyüşleri ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, daha önce yaptığı açıklamada tüm vatandaşları şenliğe davet ederek, 'Kültürün, müziğin ve doğanın buluştuğu bu özel günde tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Kızılin Kanyonları Bahar Şenlikleri'ne bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilecek şenliklerin bölgenin turizm potansiyeline katkı sunması hedeflenirken, organizasyona çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor.

