Kurumsal e-posta sistemi üzerinden sunulan uygulama sayesinde kullanıcılar, araştırmadan akademik üretime kadar birçok alanda yapay zekâ desteğinden faydalanabilecek.

Adıyaman Üniversitesi, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin kullanımına yönelik GPT (Generative Pre-trained Transformer) tabanlı büyük dil modeli yapay zekâ araçlarını ücretsiz olarak hizmete sundu. Üniversitenin lisanslı üyesi olduğu kurumsal mail sistemine entegre edilen yapay zekâ uygulamaları sayesinde kullanıcılar, üniversite uzantılı e-posta hesapları üzerinden iki farklı öncü yapay zekâ modeline doğrudan erişim sağlayabilecek.

Araştırma, akademik çalışma, bilimsel üretim, veri analizi, içerik geliştirme ve eğitim süreçlerinde aktif olarak kullanılabilecek sistemle birlikte öğrenciler ve personelin dijital yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, , hayata geçirilen uygulamanın eğitimde dijital dönüşüm sürecine katkı sunacağını belirtilerek, yapay zekâ teknolojilerinin akademik üretkenliği destekleyen önemli araçlar arasında yer aldığına dikkat çekildi.

