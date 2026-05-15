Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi kapsamında, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtılması amacıyla demircilik mesleğine yönelik anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip demirci ustasının katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide; demircilik mesleğinin incelikleri, gelenekten günümüze geçirdiği değişim, el emeğinin ve ustalığın değeri ile meslek ahlakı üzerine öğrencilerimize önemli bilgiler aktarıldı.

Kültürel mirasın yaşatılmasına ve öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarına katkı sunan etkinlik, büyük ilgiyle takip edildi.

Kaynak : PERRE