Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Adıyaman'da yapımı tamamlanan Meydan Projesi'nde engelli bireylerin erişimine uygun düzenlemelerin bulunmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Başkan Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve bağımsız katılım sağlayabilmesinin önemine vurgu yaparak, erişilebilirlik konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

İbrahim Ertaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve çözüm yolları oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Ancak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma sorumluluğu yalnızca bir haftayla sınırlı kalmamalı; yılın her döneminde ve yaşamın her alanında bu hassasiyet gözetilmelidir.

Tam da Engelliler Haftası'nı idrak ettiğimiz bu günlerde, şehrimizin simgesi haline gelen Meydan Projesi'nde önemli bir eksikliğin bulunduğuna üzülerek şahit olduk. Akülü tekerlekli sandalyesiyle alanın etrafında ilerlemeye çalışan engelli bir vatandaşımız, bizleri yetkili zannederek yanımıza gelmiş ve Meydan'a engelli rampası yapılmadığını, bu nedenle engelli bireylerin başkalarının yardımı olmaksızın alana erişemediğini ifade etmiştir.

İlk etapta, böylesine önemli ve şehrin vitrini niteliğindeki bir projede böyle bir eksikliğin olamayacağını düşünerek arkadaşlarımızla birlikte alanı detaylı şekilde inceledik. Ne yazık ki yapılan incelemelerde, engelli bireylerin alana rahatlıkla ulaşmasını sağlayacak uygun bir engelli rampasının bulunmadığı görülmüştür. Sadece alanın güneybatı kısmında, işletmelerin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla gelişi güzel oluşturulmuş bir rampanın bulunduğu, ancak bu rampanın da zincirlerle kapatıldığı tespit edilmiştir.

Buradan şehrimizin ilgili kurum ve yetkililerine, basınımızın kamuoyu oluşturma gücünü de dikkate alarak çağrıda bulunuyoruz:

'Meydan' olarak adlandırılan alanın, engelli bireylerimiz açısından erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilmesi için gerekli engelli rampalarının bir an önce yapılmasını; başta Meydan Camii olmak üzere alanda bulunan tüm sosyal yaşam noktalarının, engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Ayrıca yalnızca bu alan özelinde değil, şehrimizin tamamının engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde planlanmasının bir tercih değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Öte yandan devletimizin, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladığı engelli çalışanlarımızın çalışma hayatının kolaylaştırılması da elzemdir. Birçok kez tarafımıza iletilen talep ve şikâyetlerde, engelli kamu çalışanlarımızın çalışma şartlarının; amirleri ve çalışma arkadaşları tarafından kolaylaştırılmak yerine, empatiden uzak bir anlayışla zorlaştırıldığı ifade edilmektedir. Buradan, sizlerin aracılığıyla bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki engelli çalışanlarımızın çalışma şartlarını daha da zorlaştıracak uygulamalardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır.

Bugüne kadar yapılan çalışmaları kıymetli bulmakla birlikte; engelli bireylerin toplumsal hayata tam, eşit ve bağımsız katılım sağlayabildiği bir şehir ve ülke temennisiyle, tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.'

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Ertaş, açıklamasında erişilebilir şehir anlayışının yalnızca belirli gün ve haftalarda gündeme gelmemesi gerektiğini belirterek, kamu alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu kaydetti.

Engelli bireylerin şehir yaşamına tam katılım sağlayabilmesi için gerekli fiziki düzenlemelerin artırılması gerektiğini ifade eden Ertaş, özellikle kamuya açık alanlarda erişilebilirlik standartlarının eksiksiz şekilde uygulanmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak : PERRE