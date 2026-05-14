Enerji sektöründeki güncel gelişmeler ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerinin ele alındığı konferans, GES yatırımcıları, iş dünyası temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla ATSO'da düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, EPDK'nın lisanssız elektrik üretiminde saatlik mahsuplaşma sistemine geçişinin sanayicilerin enerji maliyetlerini artırdığını ve üretim kapasitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Torunoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bugün Güneş Enerji Santralleri ile ilgili kanun değişikliklerini, özellikle saatlik mahsuplaşma uygulamasını, bunun yanı sıra 2017-2018 yıllarında yapılan ve kamuoyunda '13 sentlik sözleşmeler' olarak bilinen sözleşmelerin geleceğini değerlendireceğiz. Ayrıca yeşil dönüşüm kapsamında firmaların altyapılarını geliştirmeleri, karbon ayak izi başta olmak üzere ilgili tüm konuları ele alacağımız önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz.

Bu toplantı serisini ilk olarak İstanbul Ticaret Odası başlattı, Adıyaman ise ikinci il oldu. Konuya büyük önem veriyoruz. Özellikle yeni kurulan Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi'ni Yeşil OSB olarak tasarlıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri, Yeşil Mutabakat kapsamında önümüzdeki yıldan itibaren ihracat yapan firmalara yüzde 10 karbon vergisi uygulamayı planlıyor. Sertifikaya sahip ve Yeşil OSB'de faaliyet gösteren firmalar ise bu vergilerden muaf olabilecek. Bu nedenle konu bizim için büyük önem taşıyor.'

'Enerji Küresel Rekabetin En Önemli Unsurlarından Biri'

GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi ise enerji sektörünün geleceğini şekillendiren kritik başlıkların değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi: 'Enerji artık yalnızca üretim ve tüketim meselesi değildir. Ekonomik kalkınmanın, teknolojik dönüşümün, çevresel sürdürülebilirliğin ve küresel rekabetin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Son yıllarda yaşanan enerji krizleri, iklim değişikliğinin oluşturduğu riskler ve artan karbon baskıları, ülkeleri daha sürdürülebilir, verimli ve bağımsız enerji politikalarına yönlendirmiştir. Bu süreçte yenilenebilir enerji yatırımları yalnızca çevreci bir yaklaşım değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir.'

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çelebi, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik gibi kaynakların doğru planlama ve yatırımlarla ülkenin enerji geleceğinde belirleyici rol üstleneceğini ifade etti.

Çelebi ayrıca, enerji sektöründeki dönüşümün yalnızca teknik boyutta değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın ihracat yapan ülkeler açısından yeni bir dönemi başlattığını söyledi. Düşük karbonlu üretim yapan sanayi kuruluşlarının avantaj sağlayacağını, dönüşüme uyum sağlayamayan sektörlerin ise ciddi maliyet baskılarıyla karşılaşabileceğini dile getirdi.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan ATP GreenX Ürün ve Satış Operasyonları Müdürü Mehmet Binici de güneş enerji santrallerinde saatlik mahsuplaşma uygulamaları, karbon piyasalarının işleyişi ve yeşil dönüşüm süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşletmelerin küresel rekabet ortamında çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamasının önemine dikkat çeken Binici, yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Ayrıca karbon yönetimi ve enerji verimliliği uygulamalarının şirketlere sağlayacağı katkılara ilişkin bilgiler paylaştı.

Konferansta ayrıca yeşil dönüşüm süreçlerinin işletmeler üzerindeki etkileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önemi ele alındı.

Program sonunda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu tarafından Mehmet Binici ve GEADER Genel Başkanı Ömer Çelebi'ye, 6 Şubat depremlerini simgeleyen 'Adıyaman Saat Kulesi' maketi takdim edildi.

